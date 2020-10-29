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Тухель рассказал о травме Неймара в матче Лиги чемпионов

Тухель рассказал о травме Неймара в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о повреждении бразильского нападающего Неймара в матче Лиги чемпионов. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» обыграл «Истанбул Башакшехир» со счётом 2:0.

Неймар был заменён на 26-й минуте встречи. Вместо бразильца на поле вышел нападающий Пабло Сарабия.
«Пришлось его заменить. Теперь нам нужно дождаться диагноза. Это не было серьёзной болью, но он чувствовал себя некомфортно. Из-за плотного графика это может стоить ему нескольких игр, хотя на данный момент я не уверен. Это приводящая мышца. Надеюсь, это не такая уж серьезная травма. Нам нужно дождаться завтрашних тестов», — приводит слова Тухеля Goal.

«ПСЖ», набрав три очка, вышел на второе место в турнирной таблице группы Н. «Истанбул Башакшехир» (0) — на 4-м месте.

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