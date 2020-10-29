Уткин: «не перехваливайте Сафонова» — может, ему ещё сильно не бить?
Известный блогер Василий Уткин отреагировал на фразы о том, что не стоит сильно ругать и перехваливать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «быки» уступили лондонскому «Челси» (0:4).
«Раскомандовались.
— Не перехваливайте Сафонова!
— Не ругайте слишком сильно!
— Он ещё молодой!
— Его надо беречь!
Стройными рядами, ребята, идите в ####. Может, ему ещё сильно не бить или играть через матч?
Ничто так не воспитывает, как реальность. Чем моложе парень, тем дольше ему находиться в центре внимания. Пусть привыкает.
Это ещё таблоиды не подключились; впрочем, какие таблоиды могут заинтересовать события в Краснодаре? Федя же давно в «Локомотив» уехал...» — написал Уткин в своём «телеграме».
- 29 октября 2020
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