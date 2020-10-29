«Уфа» и «Химки» провели самый результативный матч в истории молодёжного первенства России

В 8-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Химки». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 7:6.
В первом тайме команды забили восемь мячей на двоих, завершив его со счётом 5:3. Во второй половине встречи гости приблизились к камбэку, к 69-й минуте сделав счёт 6:5, после чего соперники обменялись голами. При этом подмосковный коллектив трижды за матч пробил пенальти.
В составе «Уфы» по дублю оформили полузащитник Константин Ковальчук и нападающий Гамид Агаларов, ещё по голу забили хавбек Лев Сафронов, защитник Илья Шудров и форвард Артём Коновалов. У «Химок» сразу пять мячей на свой счёт записал полузащитник Максим Костяев (три из них – с пенальти), ещё один результативный удар в активе нападающего Никиты Киселёва.
Как уточняет пресс-служба Российской Премьер-Лиги, матч «Уфа» – «Химки» стал самым результативным в истории молодёжного первенства. 13 мячей на двоих команды ранее не забивали. Прежний рекорд – 12 голов в матче «Алания» – «Спартак» (2:10, 9 мая 2010-го).
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