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«Уфа» и «Химки» провели самый результативный матч в истории молодёжного первенства России

«Уфа» и «Химки» провели самый результативный матч в истории молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В 8-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Химки». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 7:6.

В первом тайме команды забили восемь мячей на двоих, завершив его со счётом 5:3. Во второй половине встречи гости приблизились к камбэку, к 69-й минуте сделав счёт 6:5, после чего соперники обменялись голами. При этом подмосковный коллектив трижды за матч пробил пенальти.

В составе «Уфы» по дублю оформили полузащитник Константин Ковальчук и нападающий Гамид Агаларов, ещё по голу забили хавбек Лев Сафронов, защитник Илья Шудров и форвард Артём Коновалов. У «Химок» сразу пять мячей на свой счёт записал полузащитник Максим Костяев (три из них – с пенальти), ещё один результативный удар в активе нападающего Никиты Киселёва.

Как уточняет пресс-служба Российской Премьер-Лиги, матч «Уфа» – «Химки» стал самым результативным в истории молодёжного первенства. 13 мячей на двоих команды ранее не забивали. Прежний рекорд – 12 голов в матче «Алания» – «Спартак» (2:10, 9 мая 2010-го).

Россия - Молодёжное первенство. 8-й тур
29 октября 2020, четверг. 09:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
Окончен
7 : 6
Химки-мол.
Химки
0:1 Костяев – 2' (пен)   1:1 Ковальчук – 8'   2:1 Агаларов – 10'   3:1 Агаларов – 28'   3:2 Костяев – 36'   4:2 Ковальчук – 38'   5:2 Сафронов – 41'   5:3 Костяев – 45'   6:3 Шудров – 58'   6:4 Костяев – 60' (пен)   6:5 Костяев – 69' (пен)   7:5 Коновалов – 74'   7:6 Киселёв – 83'
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