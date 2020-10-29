Жозе Моуринью: хотел бы я иметь репутацию Бэйла – у него четыре титула Лиги чемпионов
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о плохой репутации полузащитника «шпор» Гарета Бэйла. Валлиец принадлежит мадридскому «Реалу» и выступает за клуб из Англии на правах аренды.
«Репутация – это одно дело, а факты – совсем другое. Я хотел бы иметь его репутацию и четыре титула Лиги чемпионов. У меня всего два.
Факты о Гарете таковы, что он оказал влияние на «Реал». После его трансфера «сливочные» выиграли четыре Лиги чемпионов за пять сезонов.
Он очень много работает и подходит к своей оптимальной форме. Я думаю, что в матче с «Антверпеном» мы сможем увидеть Гарета на хорошем уровне. Надеюсь, он будет летать, потому что Бэйл очень много работает», – цитирует Моуринью Daily Mail.
Гарет Бэйл впервые за 2709 дней вышел в официальном матче в футболке «Тоттенхэма»
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