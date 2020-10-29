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Влашич: сделаю всё возможное, чтобы забить «Динамо» З ради фанатов ЦСКА и «Хайдука»

Влашич: сделаю всё возможное, чтобы забить «Динамо» З ради фанатов ЦСКА и «Хайдука»
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, выступавший за хайдукский «Сплит», рассказал, насколько важен для него матч с загребским «Динамо» в Лиге Европы.

«Лично для меня это значит многое, потому что я всегда воспринимал их как соперников. Но нужно понимать, что я больше не могу смотреть на противостояние с «Динамо» как футболист «Хайдука». Это в прошлом. Я выступаю за другую команду, и здесь данная история не значит ничего.

Как игрок ПФК ЦСКА не вижу разницы между этим матчем и каким-либо другим. У нас есть свои задачи, мы должны их решить. Но всё же я сделаю всё возможное для того, чтобы забить «Динамо» ради фанатов ПФК ЦСКА. И — ради фанатов «Хайдука». При этом, конечно же, важнее будет просто победить", — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.

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