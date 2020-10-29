«Удачи сегодня, братья». Баста и ростовский СКА поддержали ЦСКА

Пресс-служба ростовского СКА опубликовала на странице в «Твиттере» фото владельца клуба, рэпера Василия Вакуленко (Басты), в форме московского ЦСКА.
«Удачи сегодня, братья», — говорится в сообщении.
Сегодня, 29 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА — «Динамо» Загреб. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи запланировано на 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Загреб.
Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску, помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), загребское «Динамо» поделило очки с нидерландским «Фейеноордом» (0:0).
- 29 октября 2020
-
20:32
-
20:23
-
20:18
-
19:53
-
19:47
-
19:37
-
19:15
-
19:03
-
18:51
-
18:43
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
18:14
-
18:04
-
18:03
-
17:59
-
17:53
-
17:33
-
17:31
-
17:17
-
17:09
-
17:01
-
16:39
-
16:28
-
16:23
-
15:55
-
15:54
-
15:41
-
15:28
-
15:02
-
14:57
-
14:40
-
14:19