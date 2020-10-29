«Удачи сегодня, братья». Баста и ростовский СКА поддержали ЦСКА

Пресс-служба ростовского СКА опубликовала на странице в «Твиттере» фото владельца клуба, рэпера Василия Вакуленко (Басты), в форме московского ЦСКА.

«Удачи сегодня, братья», — говорится в сообщении.

Сегодня, 29 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА — «Динамо» Загреб. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи запланировано на 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Загреб.



Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску, помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.



В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), загребское «Динамо» поделило очки с нидерландским «Фейеноордом» (0:0).