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Георгий Джикия: за время самоизоляции наточил свои навыки в быту

Георгий Джикия: за время самоизоляции наточил свои навыки в быту
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как он проводил время на самоизоляции в связи с тем, что его тест на коронавирус дал сомнительный результат.

«За время самоизоляции наточил свои навыки в быту. Я теперь идеально готовлю, стираю, мою посуду и делаю влажную уборку дома. И это всё за две недели. Готовил много всего. Что-то типа пасты и пиццы точно делал.

Как из дома смотрелись матчи «Спартака»? На самом деле нахожу уже у себя на голове белые волосы. Три игры сборной, потом две «Спартака» — очень волнительно было.

Если честно, скучал по всем. Потом пришёл первый день, уже через 20 минут понял: «Не, лучше бы ещё дней 5-7 дали, я бы отсиделся», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

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