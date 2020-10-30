Романцев рассказал, как в «Спартак» не отпустили Шевченко, Реброва, Жиркова и Радимова

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что хотел видеть в «Спартаке» Юрия Жиркова, Владислава Радимова, Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

«Жирков мог оказаться в «Спартаке»? Нет, не мог. Он не хотел. Я хотел. Наш разговор закончился ничем. Мне он нравился, по всем параметрам наш игрок был. Ему категорически запретили переходить – куда угодно, только не в «Спартак».



Радимов ещё был. Я не стесняясь и с ним разговаривал, и журналистам и всем остальным говорил, что очень хочу. Но, опять же, не получилось. В «Спартак» его не отпустили.



Тогда Шевченко ещё не был Шевченко, а Ребров – Ребровым. Они только появлялись, и я с ними обоими разговаривал. Они оба у меня дома были, когда были проездом в Москве. Но они правильно всё поняли: «Нас из Киева не опустят, Олег Иваныч». Очень хотел эту пару к себе. Хорошо, что они не перешли – стали великими футболистами», — рассказал Романцев в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.