Ромелу Лукаку может пропустить встречу «Интера» с мадридским «Реалом» из-за повреждения

Участие одной из главных звёзд миланского «Интера» нападающего Ромелу Лукаку в выездном матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» находится под вопросом. Об этом сообщает Goal.
«Ромелу Лукаку сегодня утром прошёл МРТ-обследование в одной из клиник из-за проблемы, возникшей во время игры 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (0:0). Сканирование выявило растяжение мышцы левого бедра. Его состояние будет контролироваться ежедневно», — цитирует издание заявление «Интера».
В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 7 встреч за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился 7 забитыми мячами.
Матч между мадридским «Реалом» и миланским «Интером» состоится во вторник, 3 ноября. Начало – 23:00 мск.
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