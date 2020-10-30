Пиоли объяснил замену Ибрагимовича в перерыве игры со «Спартой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил своё решение заменить 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича в перерыве домашней встречи 2-го тура групповой стадии Лиги Европы с пражской «Спартой», в которой нападающему не удалось реализовать пенальти.
«Мы заранее запланировали замену Ибрагимовича. Златан – чемпион и, вероятно, он хотел бы продолжить игру, но в воскресенье нам предстоит очень сложный выездной матч с «Удинезе», так что это решение было правильным, чтобы внести баланс в наши старания.
Должен признать, что выбирать стартовый состав становится всё труднее, так как все игроки показывают хорошую игру. Ребята работают в такой единой манере, и это отношение, которое заставляет меня выбирать их.
Перед сезоном мы хотели увеличить глубину состава, так что правильно, что сейчас мы максимально используем её», — цитирует Пиоли Football Italia.
«Милан», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Н. Следом за ним располагается французский «Лилль» (4), третье место у шотландского «Селтика» (1), «Спарта» (0) — на 4-м месте.
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