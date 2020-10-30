«Тоттенхэм» — первый клуб АПЛ, проигравший в еврокубковом матче этого сезона
Английский «Тоттенхэм» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы уступил бельгийскому «Антверпену» со счётом 0:1.
Таким образом, «Тоттенхэм» стал первым клубом английской Премьер-лиги, проигравшим в нынешнем еврокубковом сезоне. В 14 матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы английские клубы одержали 12 побед, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью.
В Лиге чемпионов Англию представляют действующий чемпион страны «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». В Лиге Европы участвуют «Тоттенхэм», «Лестер» и лондонский «Арсенал».
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