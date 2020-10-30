Моуринью — о поражении в матче с «Антверпеном»: надеюсь, каждый в автобусе расстроен как я
Главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью опубликовал в своём «инстаграме» пост, в котором прокомментировал поражение команды в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Антверпеном» (0:1).
«Плохие матчи приносят плохие результаты. Надеюсь, каждый в этом автобусе расстроен так же, как и я. Тренировка — завтра в 11», — написал Моуринью.
Напомним, что по итогам 2-го тура групповой стадии Лиги Европы «Антверпен» возглавляет квартет J с 6 очками, 2-е и 3-е место делят «Тоттенхэм» и ЛАСК (3), замыкает группу болгарский «Лудогорец» (0).
Жозе Моуринью – о матче с «Антверпеном»: в перерыве я хотел сделать 11 замен
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