Тедеско: для меня честь быть тренером «Спартака», слухи о Бундеслиге несостоятельны

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможной отставке и переезде в Бундеслигу.



«Меня удивляли за последние дни. Для меня большая честь быть тренером «Спартака», и слухи о том, что я хотел уйти в Бундеслиги, несостоятельны. Если бы я хотел, то мог это сделать три раза. Первый раз было предложение после «Шальке», потом была возможность уйти туда перед переходом в «Спартак», и третья возможность была этим летом. Все слухи про Бундеслигу несостоятельны, повторюсь. Быть в «Спартаке» – моё желание и решение. Вся эта информация — жёлтый флаг во время гонки. Команда справляется с этим сложностями. Не понимаю, откуда эта информация. Прошёл слух, что идёт изнутри клуба, но я не обращаю внимания, и команда продолжает состязание», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Газизов: «Спартак» не делал Тедеско предложения. Было обозначено желание обсудить контракт