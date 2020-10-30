Тедеско: для меня честь быть тренером «Спартака», слухи о Бундеслиге несостоятельны

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможной отставке и переезде в Бундеслигу.
«Меня удивляли за последние дни. Для меня большая честь быть тренером «Спартака», и слухи о том, что я хотел уйти в Бундеслиги, несостоятельны. Если бы я хотел, то мог это сделать три раза. Первый раз было предложение после «Шальке», потом была возможность уйти туда перед переходом в «Спартак», и третья возможность была этим летом. Все слухи про Бундеслигу несостоятельны, повторюсь. Быть в «Спартаке» – моё желание и решение. Вся эта информация — жёлтый флаг во время гонки. Команда справляется с этим сложностями. Не понимаю, откуда эта информация. Прошёл слух, что идёт изнутри клуба, но я не обращаю внимания, и команда продолжает состязание», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 30 октября 2020
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