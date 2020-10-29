Газизов: «Спартак» не делал Тедеско предложения. Было обозначено желание обсудить контракт

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
«На одной из внутренних встреч около двух-трёх недель назад Леонид Арнольдович Федун начал разговор с Тедеско о том, что он хотел бы предложить ему контракт. Мы ценим тренера, тренерский штаб. Доменико ответил: «Я ценю это всё, но давайте зимой всё обсудим, вернёмся к этому вопросу зимой». Поэтому хотел бы прояснить, что конкретных цифр и офферов от нас не было. Было просто обозначено желание начать разговор», – сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Спартак» — единоличный лидер в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Тедеско красно-белые набрали 27 очков. Москвичи опережают идущий следом ЦСКА на два очка.
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