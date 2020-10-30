Тедеско прокомментировал слова гендиректора «Краснодара» о победе «на блюдечке» от судей

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).



«Они могут говорить всё что думают. Я не обижаюсь. Всегда обидно проигрывать, мы тоже обижаемся, но стремимся искать причину в себе. В том году я тоже жаловался на решения арбитров, и поверьте, это не лучшее поведение с моей стороны.



Мы отлично провели первый тайм. Да, у них не было нескольких ключевых игроков, им этого не хватало. Также им этого не хватало и в Лиге чемпионов. Мы забили два в первом тайме, могли забить и третий. Мы рады и горды, что одержали победу в такой непростой игре. Первый гол наш обсуждали, с нами тоже возникало много спорных эпизодов, и я этого не забуду – например, против «Сочи». Я убеждён, что нужно нужно бороться только с тем, с чем сами можем. Сейчас на нас хотели оказать давление отменой карточки Ерёменко. Постоянно хотят раскачать нашу лодку, но мы стараемся обращать эту энергию в положительное русло. «Спартак» должен волновать всех вне зависимости от своего места. Мы чисты перед всеми и самими собой, играем на пределе своих возможностей», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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