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Тедеско: буду болеть за российский футбол на европейской арене до конца

Тедеско: буду болеть за российский футбол на европейской арене до конца
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление российских клубов во втором туре группового этапа еврокубков.

«Не знаю, на сколько сил играла «Бавария», лучше спросить у них. Игра была хорошая, «Локомотив» сохранял возможность сравнять, и были моменты, когда они проигрывали, но могли вырвать ничью. «Локо» хорошо подошёл к игре, мы стараемся смотреть все матчи в Европе. К сожалению, все российские клубы пока не могут победить. У ЦСКА было много моментов, но не смогли забить. Такие большие клубы как «Челси» и «Дортмунд» показывают лучший футбол, нежели клубы РПЛ.

Но наши могут еще все изменить и пройти в плей-офф. Я искренне сопереживаю российским командам, потому что каждое очко повышает рейтинг нашей стороны и дает нам больше команд в еврокубках. Буду болеть за российский футбол на европейской арене до конца», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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