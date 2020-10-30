Тедеско: буду болеть за российский футбол на европейской арене до конца

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление российских клубов во втором туре группового этапа еврокубков.



«Не знаю, на сколько сил играла «Бавария», лучше спросить у них. Игра была хорошая, «Локомотив» сохранял возможность сравнять, и были моменты, когда они проигрывали, но могли вырвать ничью. «Локо» хорошо подошёл к игре, мы стараемся смотреть все матчи в Европе. К сожалению, все российские клубы пока не могут победить. У ЦСКА было много моментов, но не смогли забить. Такие большие клубы как «Челси» и «Дортмунд» показывают лучший футбол, нежели клубы РПЛ.



Но наши могут еще все изменить и пройти в плей-офф. Я искренне сопереживаю российским командам, потому что каждое очко повышает рейтинг нашей стороны и дает нам больше команд в еврокубках. Буду болеть за российский футбол на европейской арене до конца», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Тедеско: для меня честь быть тренером «Спартака», слухи о Бундеслиге несостоятельны