Комиссия РФС разобрала ошибки арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»

Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал комментарий экспертно-судейской комиссии по работе арбитра Владислава Безбородова на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» – «Спартак» (1:3).



«Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 12-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Эсекьель Понсе совершил толчок защитника команды соперника рукой перед тем, как забить гол. Данное действие непосредственно привело к потере последним баланса, падению и утрате возможности совершать активные оборонительные действия, несмотря на изначально более выгодную позицию на поле. Как следствие, именно в результате нарушения правил игры нападающим стала возможной сама голевая ситуация, и такой гол должен быть отменён.



Судья ошибочно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока «Краснодара» Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между игроками имел место обычный игровой контакт с обоюдным использованием рук в борьбе за позицию на футбольном поле при пробитии штрафного удара», — говорится в сообщении.

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