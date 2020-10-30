«Не думаю, что это повредит Винисиусу». Зидан прокомментировал диалог Бензема и Менди

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал диалог футболистов в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией», который попал на камеру.

Ожидая партнёров, Карим Бензема обратился на французском языке к соотечественнику Ферлану Менди, игроки обсуждали Винисиуса Жуниора: «Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас».

«Игроки разговаривали, ничего такого. На поле обговаривается много вещей, но они там и остаются. Поговорили и ладно, никаких проблем нет. Они очень хорошо тренировались, и это самое главное.

Я не думаю, что это повредит Винисиусу. Сейчас установлено множество камер, больше, чем раньше, но всё останется на поле. Так всегда происходило. Винисиус молод, у него есть будущее в Мадриде. Он усердно работает, я это вижу. Это игрок, который хочет учиться, совершенствоваться, это хорошо для тренера и команды. Я тоже много чего говорил, когда был игроком, и меня тоже обсуждали", — цитирует Зидана AS.