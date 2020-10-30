«Спартак» счёл оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» о Доменико Тедеско

«Спартак» направит жалобу руководству телеканала «Матч ТВ» из-за шутки, сказанной комментатором Денисом Казанским о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».
«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе „Коммент.Шоу“, в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства „Матча“ с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — цитирует директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова телеграм-канал журналиста Василия Конова.
- 30 октября 2020
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:00
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:55
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:09
-
16:57
-
16:45
-
16:40
-
16:27
-
16:23
-
15:51
-
15:27
-
15:10
-
14:45
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:35
-
14:32
-
14:27