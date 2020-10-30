Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Кротоне»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 6-го тура итальянской Серии А с «Кротоне».



Заявка опубликована на странице «Аталанты» в «Твиттере». Встреча пройдёт 31 октября в Кротоне на стадионе «Эцио Шида». Начало — в 17:00 мск.

Фото можно посмотреть в "твиттере" клуба из Бергамо.

Алексей принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0). Россиянин вышел на поле на 80-й минуте и успел забить гол до завершения матча.



Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. Алексей подписал с итальянским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива».