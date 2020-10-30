Криштиану Роналду вылечился от коронавируса
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вылечился от коронавируса, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Португалец болел 19 дней. Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», тест Роналду на COVID-19 дал отрицательный результат и футболист выходит из режима самоизоляции.
Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14. Криштиану надеялся вернуться в строй к матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако ему не удалось.
Следующий матч «Ювентус» проведёт 1 ноября со «Специей».
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