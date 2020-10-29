Лэмпард: Месси или Роналду? Это ужасный вопрос

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду? Это ужасный вопрос! Я выберу Месси из-за его природного таланта. Но то, чего добился Роналду, — это абсолютно невероятно», – сказал Лэмпард в беседе болельщиками на канале Hyundai UK на YouTube.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча с пенальти, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
35-летний Роналду провёл 2 матча в Серии А и забил три гола (один — с пенальти). Контракт португальца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.
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