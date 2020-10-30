Евсеев рассказал о звонке Сёмина после поражения «Уфы» 0:6 в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о звонке Юрия Сёмина после поражения команды в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:6).

«Он мне позвонил после того, как мы 0:6 проиграли „Зениту“. Разговаривал со мной минут 15. Посоветовал мне… Одно дело, когда он в „Локомотиве“ работал или в „Динамо“, когда у него звёздная команда была. Он говорил о смене схемы игры, чтобы для футболистов это было новое. Я думал над этим пять дней, но остановился на том, на чём остановился.

Говорил ли он о психологии? Да и мне было понятно, что можно что-то сделать. Я постарался организовать обед командный. Получилось? Да, теперь с вами сижу", — сказал Евсеев в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".