Крыховяк: у нас нет конфликта с Николичем, это чистая спекуляция

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером «железнодорожников» Марко Николичем.
«У нас нет конфликта. Это неправда. Чистая спекуляция. Уважаю каждого, кто принадлежит семье «Локомотива», — написал Крыховяк на своей странице в »Инстаграме".
Фото: «Инстаграм» Гжегожа Крыховяка
Появилась информация, что Крыховяк мог перейти в «Зенит» в минувшее летнее трансферное окно. Польскому футболисту не нравились изменения в тренировках «Локомотива» после прихода Николича. Крыховяк был близок к переходу, но трансфер не состоялся.
Напомним, контракт Юрия Сёмина с московским «Локомотивом» истёк 1 июня. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с российским тренером и пригласило на его пост Марко Николича.
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