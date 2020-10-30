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Крыховяк: у нас нет конфликта с Николичем, это чистая спекуляция

Крыховяк: у нас нет конфликта с Николичем, это чистая спекуляция
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером «железнодорожников» Марко Николичем.

«У нас нет конфликта. Это неправда. Чистая спекуляция. Уважаю каждого, кто принадлежит семье «Локомотива», — написал Крыховяк на своей странице в »Инстаграме".

Фото: «Инстаграм» Гжегожа Крыховяка

Появилась информация, что Крыховяк мог перейти в «Зенит» в минувшее летнее трансферное окно. Польскому футболисту не нравились изменения в тренировках «Локомотива» после прихода Николича. Крыховяк был близок к переходу, но трансфер не состоялся.

Напомним, контракт Юрия Сёмина с московским «Локомотивом» истёк 1 июня. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с российским тренером и пригласило на его пост Марко Николича.

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