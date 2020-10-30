«В этом не было необходимости». Алисон — об игре Пикфорда в эпизоде с травмой ван Дейка

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался об эпизоде с получением травмы защитником команды Вирджилом ван Дейком.
Футболист сборной Нидерландов получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена. Ван Дейк успешно перенёс операцию.
«У каждого вратаря свой стиль игры, но в моменте с ван Дейком такой выпад не был обязательным. Например, когда иду до конца, знаю: если сыграю мягко, соперник может забить. У каждого свой способ получить мяч. Не согласен с Пикфордом, все видели эпизод. Это было просто ненужное движение», — цитирует Алисона Goal.
- 30 октября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:12
-
22:48
-
22:40
-
22:08
-
21:47
-
21:30
-
21:29
-
21:17
-
21:09
-
21:03
-
20:44
-
20:38
-
20:23
-
20:21
-
20:14
-
20:03
-
19:49
-
19:40
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:00
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:55
-
17:52
-
17:42
-
17:27