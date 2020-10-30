«В этом не было необходимости». Алисон — об игре Пикфорда в эпизоде с травмой ван Дейка

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался об эпизоде с получением травмы защитником команды Вирджилом ван Дейком.

Футболист сборной Нидерландов получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена. Ван Дейк успешно перенёс операцию.

«У каждого вратаря свой стиль игры, но в моменте с ван Дейком такой выпад не был обязательным. Например, когда иду до конца, знаю: если сыграю мягко, соперник может забить. У каждого свой способ получить мяч. Не согласен с Пикфордом, все видели эпизод. Это было просто ненужное движение», — цитирует Алисона Goal.