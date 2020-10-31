Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на идею создания европейской Премьер-лиги.

«Я слышал разговоры о том, что происходит, но у меня достаточно забот с таким количеством игр без отдыха. Даже нет времени насладиться победой. Для нас очень важно сосредоточиться на завтрашнем матче. И я, и игроки относимся к этому так, как будто это последняя игра, которую мы собираемся играть, и именно так это должно ощущаться в наших умах. В любом случае в жизни может случиться всё что угодно. Мы должны получать удовольствие, а потом будем думать о том, что происходит на других соревнованиях», — приводятся слова Зидана на официальном сайте «Реала».

Ранее стало известно, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16–18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.