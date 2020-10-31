«Рубин» — «Арсенал» Т: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 31 октября, состоится матч «Рубин» — «Арсенал». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян(Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
Казанский «Рубин» набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (12) — на 12-м месте. Лидером соревнований является набравший в 12 встречах 27 очков московский «Спартак».
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