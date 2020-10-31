Шатов и Игнатьев пропустят матч 13-го тура РПЛ с «Арсеналом» из-за повреждений
Полузащитник «Рубина» Олег Шатов и нападающий Иван Игнатьев пропустят матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги из-за травм.
«У нас за два дня, к сожалению, получили травмы Игнатьев и Шатов. Что касается появления в старте Бакаева, то он отдал две голевые в матче с «Зенитом» и полностью заслужил место в стартовом составе», — цитирует главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого пресс-служба казанского клуба.
«Рубин» и тульский «Арсенал» встретятся в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 14:00 мск. Казанский «Рубин» набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (12) — на 12-м месте.
«Рубин» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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