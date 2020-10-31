«Ахмат» — «Краснодар»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Краснодар».
«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Быстров, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Кадыров.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Рамирес, Литвинов, Ионов, Уткин, Сперцян, Олссон, Кайо, Берг.
Запасные: Городов, Адамов, Ивашин, Пелих, Камболов, Сулейманов, Сабуа, Кутовой.
«Краснодар» набрал 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (17) — на 10-м месте.
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