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«Ахмат» — «Краснодар»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Краснодар»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Краснодар».

«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Быстров, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Кадыров.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Рамирес, Литвинов, Ионов, Уткин, Сперцян, Олссон, Кайо, Берг.

Запасные: Городов, Адамов, Ивашин, Пелих, Камболов, Сулейманов, Сабуа, Кутовой.

«Краснодар» набрал 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (17) — на 10-м месте.

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