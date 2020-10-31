Пирес: Бензема заслуживает вызова в сборную Франции

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес отметил, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслуживает вызова во французскую национальную команду.



«Вопрос Бензема в сборной продолжает вызывать множество споров во Франции. Меня мало интересует, что произошло между ним и Матьё, но учитывая всё, чего добился и продолжает добиваться Карим в „Реале“, он определённо заслуживает вызова в национальную команду. Он один из лучших нападающих в Европе. Но последнее слово остаётся за Дешамом», — приводит слова Пиреса AS.



Напомним, с 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина — причастность французского футболиста к шантажу полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео.