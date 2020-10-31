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Гендиректор «Балтики»: если оставить судейство без внимания, погрязнем в грязном болоте

Гендиректор «Балтики»: если оставить судейство без внимания, погрязнем в грязном болоте
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал судейство Евгения Турбина в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» — «Чайка» (1:2).

«Сначала судейству этого матча я не придал значения, но меня попросили посмотреть игровые эпизоды. Со всей ответственностью заявляю, что ошибки арбитра — преднамеренные! Он либо поплыл от накала игры, либо ему был обещан «золотой» парашют от небожителей. Это ненормально. Если оставить это без внимания, то мы погрязнем в грязном болоте», — цитирует Качукаева «Матч ТВ».

Напомним, ранее главный тренер «Чайки» Магомед Адиев раскритиковал судейство в матче с «Чертаново» (2:1), в частности, специалист остался недоволен решениями главного арбитра встречи Евгения Турбина.

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