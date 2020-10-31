Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Уэску» и выйти на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» принимал «Уэску» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Первый гол был забит на 40-й минуте. Эден Азар приблизился к чужой штрафной и исполнил классный удар в угол ворот. Форвард забил за «сливочных» впервые за 392 дня. Через 5 минут преимущество «сливочных» удвоил Карим Бензема. Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки на Бензема, француз первым касанием обработал мяч и вторым отправил в дальний угол.

На 54-й минуте счёт до разгромного довёл Федерико Вальверде. Бензема отдал голевую передачу. На 74-й минуте «Уэске» удалось отыграть один мяч усилиями Давида Феррейро. Рафа Мир вошёл в штрафную с левого фланга и навесил во вратарскую, откуда Феррейро ударом в касание отправил мяч точно в цель. Окончательный счёт установил Бензема на 90-й минуте, оформив дубль. Голевой пас исполнил Родриго.

Таким образом, «Реал» набрал 16 очков и занял первое место в турнирной табилице. «Уэска» (5) — на 18-м месте.