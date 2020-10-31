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Карпин: если хотите сравнивать Альмквиста с Шомуродовым, то после зимних сборов

Карпин: если хотите сравнивать Альмквиста с Шомуродовым, то после зимних сборов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о кадровых проблемах команды. Сегодня, 31 октября, «Ростов» одержал победу в гостевом матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Сейчас в команде из 23 человек на плакате в раздевалке осталось семь игроков, ещё Норманн и Байрамян травмированы. Команда обновилась на 70–80%. Какие-то окончательные контуры, может быть, будут вырисовываться только к весне.

Сравнивать Понтуса Альмквиста с Шомуродовым рано. Неделю всего тренировался. Две-три тренировки, на которых можно что-то отработать. Если хотите сравнивать его с Элдором, то после зимних сборов. Байрамян приехал с травмой из сборной, лечили. Вышел с «Химками», но почувствовал снова боль, доиграл без рывков. Сейчас опять лечится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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