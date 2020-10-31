Валерий Карпин: «Спартак» удивил тем, что выходил только после заброса на нападающих

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая в Москве, закончилась победой гостей со счётом 1:0.

«Можно занести в актив первые 35 минут первого тайма. Хорошо прессинговали. Они удивили тем, что выходили только после заброса в сторону нападающих, хотя они отрабатывают выход из обороны. Во втором тайме слишком рано стали удерживать результат, они начали поддавливать.

Присутствие Ерёменко помогло. У нас в команде не так много футболистов такого плана. В том году в декабре обыгрывали «Спартак», с того времени два человека осталось, а Рома не играл тогда. Команда новая, а Рома знаком с требованиями, поэтому помогло», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.