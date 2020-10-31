Валерий Карпин: «Спартак» удивил тем, что выходил только после заброса на нападающих

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая в Москве, закончилась победой гостей со счётом 1:0.
«Можно занести в актив первые 35 минут первого тайма. Хорошо прессинговали. Они удивили тем, что выходили только после заброса в сторону нападающих, хотя они отрабатывают выход из обороны. Во втором тайме слишком рано стали удерживать результат, они начали поддавливать.
Присутствие Ерёменко помогло. У нас в команде не так много футболистов такого плана. В том году в декабре обыгрывали «Спартак», с того времени два человека осталось, а Рома не играл тогда. Команда новая, а Рома знаком с требованиями, поэтому помогло», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 31 октября 2020
-
19:31
-
19:29
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:20
-
19:13
-
19:09
-
19:09
-
19:05
-
19:02
-
18:52
-
18:42
-
18:28
-
18:25
-
18:24
-
18:04
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:32
-
17:23
-
17:12
-
16:34
-
16:31
-
16:23
-
16:00
-
15:53
-
15:25
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:31