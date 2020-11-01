Конте — о ничьей «Интера» с «Пармой»: нужно было действовать беспощаднее

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча 6-го тура Серии А с «Пармой». Встреча закончилась со счётом 2:2, «Интер» ушёл от поражения в компенсированное время.
«Когда доминируешь в матче, а затем едва не проигрываешь, что-то явно идёт не так. Нам нужно было быть более беспощадными, нацеленными на результат, как «Парма». К сожалению, такое происходит не впервые, мы поплатились за ошибки.
Создание многочисленных моментов — знак хорошей игры в атаке, но у нас есть проблема, мы забиваем мало. И речь идёт не только о нападающих, а вообще обо всех участниках атаки. Мы были слишком мягкими, а теперь обсуждаем очередную ничью», — цитирует Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Интер» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков. «Парма» набрала пять очков в шести матчах, команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
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