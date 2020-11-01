Ильзат Ахметов: «Ротор» обыграл «Локомотив», так что ЦСКА должен быть предельно собранным

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором».
«Рад, что вернулся на поле и теперь постепенно набираю игровой тонус. Надеюсь, в Волгограде смогу сыграть больше, чем в предыдущих матчах. Что касается «Ротора», то, очевидно, будет непросто — они обыграли «Локомотив», так что нам надо быть предельно собранными», — приводит слова Ахметова пресс-служба московского ЦСКА.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — ЦСКА состоится сегодня, 1 ноября, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую тестовую онлайн-трансляцию матча. ЦСКА набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (6) — на 15-м месте.
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