Гончаренко оценил форму Ахметова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-м тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) прокомментировал выход на замену полузащитника Ильзата Ахметова.

«Ильзат очень много пропустил, но сегодня вышел на поле. Он давно участвует в тренировках и игровых упражнениях, пусть и с ограничениями. Игровая практика — такая вещь, которая требует участия не только в тренировках, но в играх. Ждём, что с каждой игрой он будет становиться всё лучше и лучше», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ахметов появился на поле на 77-й минуте, заменив Константина Кучаева. Напомним, в июне Ахметов перенёс операцию на плече и пропустил часть прошлого сезона.