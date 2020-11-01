Матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» обслужит французская бригада арбитров

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Атлетико» обслужит французская бригада арбитров, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Главный арбитр встречи — Бенуа Бастьен. Ассистенты — Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Резервный рефери — Карим Абед. Видеопомощники арбитра — Вилли Делажо и Абдулкадир Битиген (Турция).
Бастьен работал на матче «Зенита» с «Брюгге».
Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.
На групповом этапе «железнодорожники» также играют с мюнхенской «Баварией» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы с «Зальцбургом» завершился вничью — 2:2. Во втором матче московский клуб уступил «Баварии» (1:2).
В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА красно-зелёные заняли четвёртое место в своей группе.
- 1 ноября 2020
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
14:53
-
14:40
-
14:37
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:38
-
13:31
-
13:30
-
13:16
-
12:54
-
12:52
-
12:47
-
12:35
-
12:29
-
12:06
-
12:00
-
11:53
-
11:33
-
11:22
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:33
-
10:24
-
10:13
-
09:59
-
09:55
-
09:47