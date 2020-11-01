Матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» обслужит французская бригада арбитров

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Атлетико» обслужит французская бригада арбитров, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Главный арбитр встречи — Бенуа Бастьен. Ассистенты — Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Резервный рефери — Карим Абед. Видеопомощники арбитра — Вилли Делажо и Абдулкадир Битиген (Турция).

Бастьен работал на матче «Зенита» с «Брюгге».

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.

На групповом этапе «железнодорожники» также играют с мюнхенской «Баварией» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы с «Зальцбургом» завершился вничью — 2:2. Во втором матче московский клуб уступил «Баварии» (1:2).

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА красно-зелёные заняли четвёртое место в своей группе.