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«Атлетико» вылетел в Москву на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом». Фото

«Атлетико» вылетел в Москву на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом». Фото
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Атлетико» вылетел в Москву на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Фото можно посмотреть в "твиттере" «матрасников».

Главным арбитром этой встречи назначен Бенуа Бастьен. Ассистенты — Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Резервный рефери — Карим Абед. Видеопомощники арбитра — Вилли Делажо и Абдулкадир Битиген (Турция).

Бастьен работал на матче «Зенита» с «Брюгге».

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.

На групповом этапе «железнодорожники» также играют с мюнхенской «Баварией» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы с «Зальцбургом» завершился вничью — 2:2. Во втором матче московский клуб уступил «Баварии» (1:2).

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА красно-зелёные заняли четвёртое место в своей группе.

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