«Атлетико» вылетел в Москву на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом». Фото

Мадридский «Атлетико» вылетел в Москву на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
Фото можно посмотреть в "твиттере" «матрасников».
Главным арбитром этой встречи назначен Бенуа Бастьен. Ассистенты — Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Резервный рефери — Карим Абед. Видеопомощники арбитра — Вилли Делажо и Абдулкадир Битиген (Турция).
Бастьен работал на матче «Зенита» с «Брюгге».
Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.
На групповом этапе «железнодорожники» также играют с мюнхенской «Баварией» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы с «Зальцбургом» завершился вничью — 2:2. Во втором матче московский клуб уступил «Баварии» (1:2).
В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА красно-зелёные заняли четвёртое место в своей группе.
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