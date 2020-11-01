Куман: я бы больше беспокоился, если бы «Барселона» не создавала голевые моменты

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о проблемах команды в нынешнем сезоне. Каталонцы не могут победить в Примере уже в четырёх последних матчах. Сине-гранатовые набрали восемь очков в шести турах чемпионата Испании и занимают 12-е место. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, «Барселона» показала худший старт в Примере за последние 18 лет.

«Конечно, я обеспокоен. Мы набрали всего два очка в четырёх последних матчах. Тем не менее в целом мы демонстрируем приемлемый уровень футбола. Я бы больше беспокоился, если бы мы не создавали голевые моменты.

Но нам нужно улучшить реализацию. Нам нужно улучшить последний пас, последний удар. Мы работаем над тем, чтобы улучшить этот компонент. Нам нельзя упускать столько шансов», — сказал Куман на пресс-конференции.