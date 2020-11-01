«Задумались над ребрендингом». «Урал» поместил фото Эрика Бикфалви на логотип клуба

Пресс-служба «Урала» остроумно прореагировала на победу клуба, разместив фотографию полузащитника Эрика Бикфалви на логотип и переименовав «Урал» в «Эрик».

«Задумались над небольшим ребрендингом», — написала пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть в "твиттере" екатеринбуржцев.

Напомним, Бикфалви оформил дубль в матче 13-го тура РПЛ с «Уфой» (2:1). На 27-й минуте встречи он открыл счёт, а через 11 минут главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Уфы», который хавбек успешно реализовал. Во втором тайме, на 61-й минуте, нападающий Комнен Андрич сократил отставание «Уфы» в счёте.



«Урал» набрал 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входят «Зенит» (27) и «Спартак» (27).