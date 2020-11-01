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«Челси» интересуется 21-летним защитником «Мальмё»

«Челси» интересуется 21-летним защитником «Мальмё»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Мальмё» Анелю Ахмедходжичу, сообщает Expressen.

Клуб, возглавляемый Фрэнком Лэмпардом, готов предложить за 21-летнего игрока € 8 млн. Контракт боснийца, имеющего также шведское гражданство, с «Мальмё» рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,2 млн.

Босниец уже выступал на Туманном Альбионе, проведя три года в юношеской и молодёжной командах «Ноттингем Форест». В январе 2019 года Анель вернулся в родной клуб и спустя полгода был отдан в годичную аренду в команду «Хобро», которая проводила сезон 2019/2020 в датской Суперлиги.

Ахмедходжич — воспитанник «Мальмё». В составе команды он провёл 34 матча и забил два гола.

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