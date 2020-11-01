«Челси» интересуется 21-летним защитником «Мальмё»
Лондонский «Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Мальмё» Анелю Ахмедходжичу, сообщает Expressen.
Клуб, возглавляемый Фрэнком Лэмпардом, готов предложить за 21-летнего игрока € 8 млн. Контракт боснийца, имеющего также шведское гражданство, с «Мальмё» рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,2 млн.
Босниец уже выступал на Туманном Альбионе, проведя три года в юношеской и молодёжной командах «Ноттингем Форест». В январе 2019 года Анель вернулся в родной клуб и спустя полгода был отдан в годичную аренду в команду «Хобро», которая проводила сезон 2019/2020 в датской Суперлиги.
Ахмедходжич — воспитанник «Мальмё». В составе команды он провёл 34 матча и забил два гола.
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Любопытная история из 2000-х.
- 1 ноября 2020
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