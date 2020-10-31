Абрамович обожал Дзолу. Он чуть не купил другой клуб, чтобы вернуть итальянца в «Челси»

Джанфранко Дзола в «Челси» – это семь лет карьеры, более 50 забитых голов, два Кубка Англии и две победы в еврокубках. Дзола покидал клуб, когда Роман Абрамович только пришёл туда. Итальянский футболист руководствовался чисто душевными желаниями.

А Абрамович, которому очень нравился Дзола как игрок, настолько хотел вернуть его назад, что чуть не потратил кучу денег на покупку команды, куда он ушёл.

В «Челси» Дзола был лучшим даже в последнем сезоне. Но всё равно думал о возвращении в Италию

2003 год. В «Челси» только-только пришёл Роман Абрамович – назревают огромные перемены, основанные на продажах и покупках игроков.



Джанфранко Дзоле на тот момент было 37. Несмотря на это, он всё еще был лидером «Челси». В сезоне-2002/03 сыграл в АПЛ 38 матчей, в которых забил 14 мячей. В Англии его признавали лучшим игроком «Челси» даже в последнем сезоне, болельщики просто обожали его.



Плюс в «Челси» в том году были созданы условия для комфортного пребывания там Дзолы. Тренер – итальянец, Клаудио Раньери. В составе был Карло Кудичини, с которым они очень сдружились и даже жили в одном районе.



Но резкая смена владельцев, курса, возраст и желание сделать что-то для клуба из родных краев заставили Джанфранко двигаться в сторону Италии.



Дзола родился в небольшой коммуне Ольена – регион на северо-востоке Сардинии. Местным клубам он отдал всего девять, причем не самых ярких, сезонов своей карьеры – играл за «Нуорезе» и «Торрес», больших успехов не достиг, дальше Серии С не пробрался и отчалил в «Наполи». Дальше – пара лет карьеры в Неаполе, прорыв в «Парме» и трансфер в «Челси».



Внутри многих итальянцев развита огромная любовь к месту, где они родились – очень часто это настигает, даже когда люди добиваются успехов где-то на стороне. Дзола – не исключение. До 2003-го он 14 лет провёл вне Сардинии, а потом перед завершением карьеры захотел вернуться на родину.

Галицкий и Абрамович. Два российских бизнесмена с разным подходом к делу столкнутся в ЛЧ В 2014 году Галицкий уже обходил Абрамовича в рейтинге Forbes. Теперь то же самое можно сделать в Лиге чемпионов.

Дзола любит Сардинию. Он играл за «Кальяри» в благотворительных матчах, когда ещё был игроком «Челси» – просто потому что это команда из родного региона. Дзола прерывал свой отпуск ради товарищеских матчей за сборную Сардинии. В межсезонье приезжал домой в Ольену – в родную коммуну.



Права на использование изображений Дзолы в рекламных целях стоили очень дорого, но сардинским компаний он предоставлял их бесплатно. Так в конце девяностых фото Дзолы было даже на детском питании.



Джанфранко говорил:



«Я – сардинец. Мы всегда знаем, что дома лучше, даже если мы находимся по-настоящему в райских условиях, даже если у нас есть всё. Мы всегда думаем о родном крае, о том, как сделать ему лучше, как помочь ему. Внутри меня всегда была эта мысль, даже когда я играл в «Челси». В Англии я провёл незабываемые сезоны, но всегда знал: под конец карьеры я должен вернуться на родину».

«Челси» боролся с «Лацио» за 37-летнего Дзолу. Но тот отказался от всех вариантов, потому что пообещал президенту «Кальяри»

1 июля 2003 года у Джанфранко Дзолы закончился контракт с «Челси». Правда в том, что со стороны клуба было много попыток продлить соглашение, но Дзола отказывался.



2 июля того года фанаты «Челси» потребовали от руководства объяснений, почему лучший игрок ушёл из команды, так ещё и бесплатно. Тогда им ответил бывший исполнительный директор Тревор Бёрч. В интервью BBC он сказал:



«Мы очень старались найти решение этой проблемы. Скажу больше: это было первой задачей с приходом новых владельцев. Они выделили дополнительные финансы на продление контракта, и мы предложили мистеру Дзоле огромные условия. Ни у одного игрока АПЛ в его возрасте никогда не было такого серьёзного контракта. Но Дзола отказался. Со своей стороны мы сделали всё возможное».

У «Челси» грандиозные трансферные планы. Откуда у Абрамовича деньги во время кризиса? Российский олигарх готов раскошелиться на новых суперзвёзд.

Правда в том, что у Дзолы были предложения из Италии («Лацио» и «Парма»), из Англии (на него засматривался «Арсенал») и из других лиг из топ-5. Дзола отклонил их все, чтобы воссоединиться с «Кальяри».



За три сезона до ухода Дзолы из «Челси» «Кальяри» начал штурм игрока. Каждое трансферное окно клуб выходил на агента итальянца с вопросом о трансфере – представитель игрока говорил, что трансфер невозможен в силу многих обстоятельств: цена, желание самого игрока.



Лишь весной 2003 года Дзола лично связался с руководством «Кальяри» и попросил приютить его.

Дзола отказался от 1,3 млн фунта ради Серии В. Абрамович пытался вернуть его, а потом чуть не купил «Кальяри»

На момент начала (весна-2003) переговоров Джанфранко Дзолы с «Кальяри» у него оставался год по контракту. The Guardian пишет, что Дзола отправил в «Челси» пять писем с просьбой разорвать контракт по взаимному согласию. То есть Дзола отказывался от 1,3 млн фунтов ради возвращения в Италию.



«Кальяри» в тот момент – постоянный участник Серии В. Денег особо не было, но Массимо Челлино (бывший владелец «Кальяри») обеспечил ему зарплату примерно в 400 тыс. евро в год. Некоторую часть от суммы доплачивал из собственного кармана.



Устного соглашения с «Кальяри» Дзола достиг в конце мая. В течение месяца Абрамович, который обожал игрока, штурмовал его предложениями. Сначала был контракт на 2 млн фунтов в год – отказ. Потом – на 3 млн, снова провал. Дзола аргументировал это договорённостью с руководством «Кальяри». И тогда Абрамович пошёл решать вопрос через клуб.



Челлино говорил:



«В один день мистер Абрамович позвонил мне и предложил миллион фунтов за расторжение контракта с Дзолой. Я отказался. Он повысил предложение. Я снова отказался. Тогда он задумался и спросил: «Сколько стоит купить сам «Кальяри»?»



Разумеется, я отказался».



По слухам от того же The Guardian, последней ценой Абрамовича за Дзолу была сумма в 4,25 млн фунтов. За «Кальяри» же Абрамович предложил 20 млн – что тоже не устроило Челлино.

Сафонов уже круче Кепы и Менди. И сегодня может доказать это себе, Чеху, Абрамовичу, всем «Краснодар» — «Челси» — в истории «быков» ещё не было матча с такой громкой вывеской.

***

Спустя месяц после перехода Дзолы в «Кальяри» The Guardian написал большой материал об этом трансфере – ради этого журналисты даже съездили на Сардинию и поговорили с Челлино. Финальный абзац из того текста:



«Президент Челлино очень спокойно объяснил, почему он рад, что отклонил это предложение. Когда мы уже хотели уходить из офиса «Кальяри», он остановил нас и вытащил из внутреннего кармана пиджака какой-то сверток. Оказалось, это было письмо, которое пришло от руководства «Челси» после срыва сделки по Дзоле.



В нём было сказано:



«Дорогой мистер! Джанфранко ушёл от нас и сделал выбор в вашу пользу. Это огромная потеря для нас и большая удача для вас. Вам очень-очень повезло. Пожалуйста, позаботьтесь о нём. Он один на миллион: великий игрок и великий человек».