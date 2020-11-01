«Сассуоло» обыграл «Наполи» и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А
В Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» завершился матч 6-го тура Серии А. «Наполи» на своём поле уступил «Сассуоло» со счётом 0:2.
Оба мяча были забиты уже после перерыва. На 59-й минуте счёт открыл Мануэль Локателли, а уже в добавленное время Макси Лопес поставил точку.
«Сассуоло» продлил беспроигрышную серию, с начала сезона зелёно-чёрные не проигрывают. Команда набрала 14 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Милана» «Сассуоло» отстаёт на два очка. «Наполи» в шести матчах набрал 11 очков, неаполитанцы находятся на пятом месте в турнирной таблице.
В следующем туре «Сассуоло» будет принимать «Удинезе», а «Наполи» сыграет в гостях с «Болоньей».
Италия - Серия А. 6-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Локателли – 59' (пен) 0:2 Лопес – 90+5'
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