«Сассуоло» обыграл «Наполи» и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А

В Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» завершился матч 6-го тура Серии А. «Наполи» на своём поле уступил «Сассуоло» со счётом 0:2.

Оба мяча были забиты уже после перерыва. На 59-й минуте счёт открыл Мануэль Локателли, а уже в добавленное время Макси Лопес поставил точку.

«Сассуоло» продлил беспроигрышную серию, с начала сезона зелёно-чёрные не проигрывают. Команда набрала 14 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Милана» «Сассуоло» отстаёт на два очка. «Наполи» в шести матчах набрал 11 очков, неаполитанцы находятся на пятом месте в турнирной таблице.

Турнирная таблица Серии А

В следующем туре «Сассуоло» будет принимать «Удинезе», а «Наполи» сыграет в гостях с «Болоньей».