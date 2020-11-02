Гарри Кейн поздравил Гарета Бэйла с забитым мячом за «Тоттенхэм»
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поздравил партнёра по команде Гарета Бэйла с первым забитым голом после возвращения в клуб в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Отличная победа. Была борьба по всему полю. Поздравляю Бэйла с победным голом», — написал Кейн в своём "твиттере".
На 73-й минуте матча Бэйл забил свой первый гол после возвращения в АПЛ. Валлийцу ассистировал защитник Серхио Регилон, с которым они оба выступали в мадридском «Реале». Гарри Кейн открыл счёт, реализовав одиннадцатиметровый удар.
По итогам 7-го тура подопечные Жозе Моуринью поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Брайтон» с 5-ю очками располагается на 16-м месте.
Дебютный гол Бэйла после возвращения в АПЛ — в видеообзоре игры «Тоттенхэм» — «Брайтон»
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