«Бавария» отозвала предложение Давиду Алабе по продлению контракта

Президент «Баварии» Херберт Хайнер сообщил, что клуб отозвал предложение Давиду Алабе по продлению контракта.

«Мы сделали ему действительно, очень хорошее, справедливое, конкурентоспособное предложение, особенно в это время. Мы сказали агенту Давида во время последней встречи, что хотим ясности и ответа к концу октября. После этого наш спортивный директор связался с агентом игрока, и он ответил, что предложение всё ещё неудовлетворительное и что мы должны подумать ещё. Затем мы решили полностью исключить это предложение. Это означает, что предложений больше нет», — приводит слова Хайнера Goal со ссылкой на BR24Sport.

Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. Провёл за немецкий клуб 393 матча, забил 31 гол, отдал 49 результативных передач и получил 17 жёлтых карточек.