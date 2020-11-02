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«Бавария» отозвала предложение Давиду Алабе по продлению контракта

«Бавария» отозвала предложение Давиду Алабе по продлению контракта
Футбол / Германия 0

Президент «Баварии» Херберт Хайнер сообщил, что клуб отозвал предложение Давиду Алабе по продлению контракта.

«Мы сделали ему действительно, очень хорошее, справедливое, конкурентоспособное предложение, особенно в это время. Мы сказали агенту Давида во время последней встречи, что хотим ясности и ответа к концу октября. После этого наш спортивный директор связался с агентом игрока, и он ответил, что предложение всё ещё неудовлетворительное и что мы должны подумать ещё. Затем мы решили полностью исключить это предложение. Это означает, что предложений больше нет», — приводит слова Хайнера Goal со ссылкой на BR24Sport.

Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. Провёл за немецкий клуб 393 матча, забил 31 гол, отдал 49 результативных передач и получил 17 жёлтых карточек.

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