Агент предложил услуги Давида Алабы «Реалу»

Крайний защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал», сообщает TodoFichajes. По данным источника, агент футболиста Пини Захави предложил услуги клиента «сливочным».

На днях «Бавария» в третий раз не смогла договориться с Алабой о новом контракте.

Сообщалось, что договорённости о контракте с Алабой достиг «Ювентус». Туринскому клубу удалось выиграть борьбу за игрока сразу у нескольких европейских грандов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также «Пари Сен-Жермен».

Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. Провёл за немецкий клуб 393 матча, забил 31 гол, отдал 49 результативных передач и получил 17 жёлтых карточек.