Артета: «Арсенал» сыграл на высочайшем уровне. Могли забить «МЮ» два гола в первом тайме

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0).



«Я хотел, чтобы игроки верили в себя и в успех, и попросил их быть командой. Я доволен, потому что мы сыграли очень смело. Соперник выбрал сложную схему с четырьмя полузащитниками, двое из которых должны были постоянно напрягать нашу оборону. Мы могли забить два мяча ещё в первом тайме, и после гола во втором нам пришлось справляться с этим давлением. Уровень напряжения был высоким, «Олд Траффорд» отличается от других стадионов. Для результата в таком матче вся команда должна биться, и сегодня каждый игрок выступил на высочайшем уровне», — цитирует Артету BBC.



«Арсенал», набрав 12 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (7) располагается на 15-й строчке.

Какой же разный «МЮ» в Лиге чемпионов и дома! Команда Сульшера – один из аутсайдеров АПЛ Теперь проиграли «Арсеналу». По делу, согласны?