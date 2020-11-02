Николич: Москва — один из лучших городов на планете, здесь лучшие стадионы мира

Сербский наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал об адаптации в России.
«Сначала всё было странно. Я прилетел в Москву, кажется, 30 мая, когда в России уже на полную действовали COVID-ограничения. Две недели я был изолирован в отеле в центре Москвы. Таким был мой первый контакт с Россией. Но дальше я прекрасно адаптировался.
Я быстро выучил язык, могу разговаривать по-русски, для меня это крайне важно. Думаю, окружающим тоже нравится, что я относительно быстро выучил язык. Месяца за три-четыре. Могу общаться с прессой и, конечно, с игроками на родном для них языке.
Москва — фантастический город, один из лучших на планете. Во всех отношениях, включая футбол. В конце концов, последний чемпионат мира прошёл в России. Может быть, здесь сейчас лучшие стадионы мира.
Каждую неделю ты можешь наслаждаться свеженьким, новым стадионом, оставшимся после чемпионата мира. На трибунах много болельщиков. Сейчас арены не заполняются из-за пандемии, но в России ходят на футбол.
Конечно, Россия и Сербия отличаются, но есть и много похожего, так что адаптироваться было совсем не сложно», — цитирует Николича пресс-служба УЕФА.
- 2 ноября 2020
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