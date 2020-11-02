Матч «СКА-Хабаровск» — «Рубин» в Кубке России обслужит Павел Шадыханов

Назначены арбитры и инспектор на заключительный матч 3-го тура элитного раунда Кубка России, в котором в среду, 4 ноября, в Хабаровске сыграют «СКА-Хабаровск» и казанский «Рубин». Начало встречи — в 10:00 мск.



Судья матча — Павел Шадыханов (Москва). Его ассистенты — Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Руслан Шекемов (Нальчик). Инспектор встречи — Александр Гвардис (Калининград).

В группе I элитного раунда Кубка России «Рубин» и хабаровский СКА имеют в активе по три очка. Победа одного из клубов выведет команду в стадию плей-офф.

«Рубин» по итогам 13 туров РПЛ находится на 8-м месте, набрав 21 очко. «СКА-Хабаровск» в розыгрыше Футбольной национальной лиги занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.